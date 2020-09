Plaue: Schotter wird zur Stolperfalle

Weil Radfahrer direkt an der Treppe nach unten fahren, statt die Rampe zu nutzen, liegt oft Schotter auf der Treppe. Auch ein Handlauf fehlt.

Plaue. Stadt Plaue will an der Brücke im Weidig nachbessern

Drei Jahre ist es her, dass am Weidig in Plaue eine neue Brücke über die Gera freigegeben wurde. Sie war gleich mehrfach Diskussionsgegenstand im Stadtrat, denn um den Höhenunterschied zwischen Brücke und Straße zu überwinden ließ die Stadt eine geschwungene Rampe mit relativ sanftem Gefälle anlegen, das von Radfahrern gut bewältigt werden kann.

„Uns war allerdings schon damals klar, dass Fußgänger eher nicht den langen Weg, sondern die Abkürzung über die Grünanlagen nehmen würden“, so Bürgermeister Jörg Thamm (CDU). Daher gab der Stadtrat während der laufenden Baumaßnahmen grünes Licht dafür, dass eine kleine Treppe gebaut wird, um eben diese Abkürzung zu ermöglichen.

Die Treppe sorgt nun allerdings bei den Anwohnern für einigen Unmut. Denn nicht nur die Fußgänger kürzen ab, sondern auch die Radfahrer. Sie fahren direkt neben der Treppe nach unten, wirbeln dabei allerdings Schotter auf, der auf den Stufen liegen bleibt. Senioren meiden den Weg deshalb inzwischen, weil man auf dem Geröll ausrutschen kann. Auch fehlt ein Handlauf.

„Dessen sind wir uns bewusst“, sagt Thamm. Ein Handlauf wurde bereits vor geraumer Zeit bestellt, aber noch nicht geliefert. Wenn der installiert ist, soll auch die Grünfläche wieder so hergerichtet werden, dass kein Schotter mehr auf die Stufen gelangt. „Wir überlegen außerdem, eine Sperre zu installieren, damit die Radfahrer die Rampe benutzen“, so der Bürgermeister. Sonst trete das Problem bald wieder auf.