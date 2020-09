Plaue: Vereinsarbeit mit Herz und Verstand

Lorenz Fröbel und Theo Kraege arbeiten Hand in Hand. Die Vorstandsvorsitzenden setzen sich mit Herz und Leidenschaft für ihren Verein FSV Grün-Weiß Plaue 96 ein. Dazu gehören Nachwuchsgewinnung, Ausbau bestehender Mannschaft und die Sanierung des Vereinsgebäudes.

Die Vorbereitungsphase für die kommende Saison läuft bereits – besonders bei den Herren. Sie absolvierten schon vier Testspiele. „Für die 1. Kreisklasse ist das viel“, betont Fröbel. Doch diese intensive Vorbereitung der Männermannschaft hat einen Grund: die Gründung einer Spielgemeinschaft zwischen den Fußballvereinen Crawinkel und Plaue. Die Gespräche dazu liefen bereits im Dezember letzten Jahres. Durch private und sportliche Verbindungen wird aus der ersten Idee schnell ein handfester Plan. „Dabei ist es uns ganz wichtig, dass es nicht nur zwischen den Vorständen harmonisiert, sondern auch den Trainern und Spielern.“ Fröbel und Kraege betonen, dass ihnen das Zwischenmenschliche sehr am Herzen liege, denn das würde ihren Verein ausmachen.

Die Männermannschaft wird künftig als SG FSV Grün-Weiß Plaue/Crawinkel auf dem Platz stehen. „Auch wenn wir unseren Namen behalten, arbeiten wir im Hintergrund auf Augenhöhe und gleichberechtigt“, so Kraege. Die Heimspiele werden voraussichtlich in Plaue stattfinden. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Spiele mehr in Crawinkel gebe. „Wir werden versuchen, dass auch einige Spiele in Crawinkel angesetzt werden, auch beim Training wechseln sich die Sportstätten ab“ erklärt Fröbel. Das Miteinander sei ihnen einfach wichtig. „Wir wollen keinen vereinnahmen, im Gegenteil, wir wollen gemeinsam agieren.“

Gemeinsam agieren Vorstand und Mitglieder auch dahingehend, Nachwuchs zu gewinnen. „Wir sind wie ein gallisches Dorf, umgeben von Römern, sprich großen Vereinen“, sagt Kraege. Umso schwerer sei es deshalb, junge Spieler zu finden. Und trotzdem gelingt es dem Verein mit viel Herzblut immer wieder kleine Fußballer zu gewinnen – auch durch die enge Zusammenarbeit mit Schule und Kindergarten.

Der Nachwuchs des FSV Grün-Weiß Plaue 96 erhält durch die Sparkasse Arnstadt Ilmenau (Marco Jacob, Mitte) und durch Enrico Schröder Elektrotechnik Neudietendorf neue Spielkleidung. Die Flecken im Hintergrund deuten den schlechten Zustand des Vereinshauses schon an. Foto: Hans-Peter Stadermann

Sorgen bereitet dem Vorstand hingegen der Zustand des Vereinsheims. Mit viel Liebe erfolgt der Innenausbau. Doch malern nützt nur bedingt etwas, beweisen die großen Wasserflecken an der Decke. Jeder starke Regenguss treibt Fröbel neue Sorgenfalten auf die Stirn. „Das Dach ist undicht und mit ein paar Flicken ist es leider nicht getan.“ Abhilfe könnte nur ein komplettes Neueindecken des Daches schaffen – doch das kann der Verein aus Eigenmitteln nicht stemmen. „Ohne die Stadt als Eigentümer des Objektes wird es nicht gehen“, sagt Fröbel. Erste konstruktive Gespräche gab es schon, doch sei es wichtig, dass sich der Stadtrat möglichst zeitnah ein Bild von den Schäden macht und eine Entscheidung trifft, wann Geld für die Dachsanierung bewilligt wird. Eine Hundert-Prozent-Sanierung sei dabei gar nicht nötig, betont Fröbel. Denn die Vereinsmitglieder sind gerne bereit, Eigenleistungen zu erbringen und dabei zu helfen, Sponsorengelder einzuwerben, so dass die Reparatur kein allzu großes Loch in den städtischen Haushalt reißt. „Nur muss es jetzt eben schnell gehen“, verweist der Präsident darauf, dass es mittlerweile an mehreren Stellen teils massiv in das Gebäude regnet und die Substanz dadurch Schaden nimmt.

Doch trotz dieser Probleme sind Fröbel und Kraege stolz auf die Entwicklung des Vereins, der sich erst 1996 gegründet hat. Denn seitdem ging es mit kleinen Schritten stetig bergauf – mittlerweile sind es über 130 Mitglieder.