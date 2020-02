„Pocahontas“ als Hoffnungsmusical

Die Kulissen sind fertig, die meisten Kostüme ebenso. Doch geprobt wird am vergangenen Samstag in Alltagskleidung. So trägt Indianerprinzessin Pocahontas Hosen und ein Sportshirt, ebenso John Smith. Die jüngsten Mitspieler wirbeln tanzend über die Bühne und schwingen weiße Tücher.

Am Sonntag, 29. März, wird „Pocahontas – ein Hoffnungsmusical“ in der Mehrzweckhalle der Reformschule „Franz von Assisi“ in Ilmenau zu erleben sein. Dafür haben die Kinder- und Jugendkantorei Ilmenau und weitere Teilnehmer der Sommersingwoche im Juli 2019 unter der Leitung von Kristin Bursch und Steffen Rieche konzentriert geprobt.

Nun also am anderen Ort und mit Bühnenbild, drei Stunden sind am Samstagnachmittag für die Proben angesetzt. Am Ende zeigt sich Projektleiter Rieche aus dem Integrativen Kinder- und Jugendhaus in Ilmenau zufrieden. Auf und hinter der Bühne stehen mehr als 100 Kinder, Jugendliche und engagierte Erwachsene, einige haben schon länger Bühnenerfahrung. Sie musizieren, singen und üben seit einem Jahr, um das anspruchsvolle Musical aufzuführen.

Es wurde bereits vor sieben Jahren in der Festhalle Ilmenau gezeigt, nun also eine Neuauflage mit neuen Akteuren. Protagonistin der Geschichte, die fast jedes Kind aus Büchern und Filmen kennt, ist die Indianerprinzessin Pocahontas. „Ihr Volk – der Indianerstamm der Powhatan – trifft auf die ersten europäischen Einwanderer im heutigen US-Bundesstaat Virginia. Zwei Welten prallen aufeinander: Kolonialismus und Ausbeutung der Natur auf der einen Seite und das gemeinsame und friedliche Zusammenleben mit der Natur auf der anderen Seite. Wird es Pocahontas schaffen, Frieden zwischen die entzweiten Lager zu bringen?“, heißt es in der Ankündigung.

Das Musical soll nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken anregen: Wäre die Weltgeschichte anders verlaufen, wenn sich damals das indianische Bewusstsein, dass der Mensch nur Teil der Erde ist, durchgesetzt hätte?

Das Stück besteht zum einen aus Liedern von Stephen Schwarz, Komponist des Musicals „Kinder von Eden“, und Szene aus dem bekannten Disney-Film. „Es ist kein fertiges Musical, Zu den Lieder haben wir die Handlung erfunden“, sagt Steffen Rieche. Es ist Teamarbeit im besten Sinne.

Zum Projekt

Aufführung am Sonntag, 29. März, 16 Uhr, in der Mehrzweckhalle der Reformschule „Franz von Assisi“ in Ilmenau.

Karten in der Ilmenau-Information, der Ilmenauer Bücherstube, im Jugendhaus Karl-Zink-Straße 16 sowie an der Veranstaltungskasse: 5 Euro für Erwachsene, 3 Euro, ermäßigte Familientickets.