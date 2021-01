Politiker im Ilm-Kreis zu Neujahr: „Dank an alle, die für uns da sind“

Bei ihrer traditionellen Neujahrstour zur Rettungsleitstelle, den beiden Standorten der Ilm-Kreiskliniken in Arnstadt und Ilmenau, zur Polizeiinspektion und zum Gesundheitsamt des Landkreises dankte Landrätin Petra Enders (Linke) – jeweils in Begleitung von Arnstadt Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) und Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) – allen über die Feiertage dort Arbeitenden.

In der Rettungsleitstelle nahm Alexander Rothe stellvertretend für seine Kollegen den Dank und die kleinen Präsente entgegen. „Sie sind dazu da, um uns alle zu schützen, sie arbeiten dabei hochprofessionell, auch wenn alle anderen frei haben“, so Enders und Schilling uniso. Rothe erklärte, dass es zum Jahreswechsel nicht unbedingt ruhig, aber doch ruhiger als in den vergangenen Jahren war.

Aber auch hier machten die von der Leitstelle organisierten Corona-Einsätze immerhin 30 bis 40 Prozent aus. „Das geht von Husten oder Fieber bis hin zum wirklichen Corona-Verdacht“, sagte er. Und er beschrieb den hohen Aufwand, der jedes Mal zu absolvieren sei, um nach solchen Einsätzen die Rettungswagen zu desinfizieren.

Enders plädiert für mehr Möglichkeiten zur Impfung

So kam es in den letzten Tagen schon vor, dass von den zehn Einsatzwagen fünf zeitweise außer Gefecht waren, weil sie nicht nur desinfiziert werden mussten, sondern danach auch noch eine Stunde lang nicht zum Einsatz kommen dürften, damit die Desinfektion auch wirke. „Das ist für uns dann immer eine logistische Herausforderung“, so Rothe.

Enders wiederum machte deutlich, dass für sie neben den Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen die von Ärzten, Krankenschwestern, Pflegern, Feuerwehren und aller im Rettungsdienst Beschäftigter oberster Priorität habe. Sie machte deutlich, dass sie die zehn Impfteams für ganz Thüringen für nicht ausreichend hält. „Ich bin dafür, dass auch niedergelassene Ärzte in Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung hier mitarbeiten und beispielsweise in Pflegeheimen unter Einhaltung aller Bestimmungen impfen können“, sagte sie gegenüber unserer Zeitung. Geklärt werden müsse, wie die dann auch an den Impfstoff kommen, dessen Verteilung ja Sache des Landes ist.

Marcel Wagner, Krankenpfleger in der Notaufnahme der Ilm-Kreis-Kliniken in Arnstadt, hatte wenig Zeit, „wir haben viel zu tun“. Trotzdem: auch hier war ein deutlich spürbarer Rückgang zu den sonst üblichen Verletzungen durch Feuerwerkskörper, Schlägereien oder den Folgen übermäßigen Alkoholgenusses zu verzeichnen. Dann verschwand er auch gleich wieder – nicht ohne etwas „Nervennahrung“ von Enders für alle in der Notaufnahme.

648 Geburten in den Ilm-Kreiskliniken

Etwas mehr Zeit hatten Hebamme Serafin Bünemann und Christine Stapf, die Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Um genau 3.01 wurde dort Tim geboren, das erste Baby im neuen Jahr im Ilm-Kreis, berichteten sie stolz. Im letzten Jahr wurden 648 Geburten hier begleitet, davon sechs von Zwillingspärchen. Ausgeblieben ist wider Erwarten ein Babyboom nach dem ersten harten Lockdown im Frühjahr, „mal sehen, was in neun Monaten passiert“, so Stapf.

Die neue und umgebaute Station habe sich bewährt, auch der gute Zusammenhalt zwischen Hebammen, Schwestern und Ärzten. Größte Herausforderung sei jetzt, das Corona-Virus von dort fernzuhalten – Väter dürfen übrigens in Arnstadt nach einem Corona-Test bei der Geburt dabei sein oder sie auf der Wochenbettstation begleiten.

Die beliebtesten Namen letztes Jahr waren übrigens Mia, Lina und Ella bei den Mädchen und Anton, Paul und Emil bei den Jungs. Von Enders gab es für die Babys und deren Eltern das Geschichtenbuch, in das Fotos und Einträge hineinkommen können, Spilling hatte kleine Pakete mit allem, was man so für Neugeborene braucht, mit dabei.

Corona das alles beherrschende Thema

Nächste Station waren die Ilm-Kreis-Kliniken in Ilmenau. Marcel John, der Geschäftsführer, informierte kurz über den hohen Aufwand, den Corona von allen dort Beschäftigten verlange. Alles Aufschiebbare werde aufgeschoben. „Das bedeutete aber nicht, dass akute Fälle nicht behandelt werden“, sagte er und forderte die Menschen dazu auf, sich bei eben jenen akuten fällen welcher Art auch immer an die Klinik zu wenden.

Ansonsten sei Corona natürlich auch am Standort in Ilmenau das alles beherrschende Thema, „es ist toll, was alle hier Beschäftigten in Arnstadt und Ilmenau leisten“, so John. Enders und Schultheiß widersprachen da nicht, letzterer wollte in der Silvesternacht eine deutliche Zurückhaltung aller Ilmenauer bei Feuerwerk oder Feiern bemerkt haben. Er wisse den „herausragenden Einsatz in einer Silvesternacht unter pandemischen Bedingungen mehr als hoch zu schätzen“, sagte er.

Gleiches war bei der Polizeiinspektion in Ilmenau registriert worden. „Ein großes Lob an die Einwohner im Ilm-Kreis, der ganz große und überwiegende Teil hält sich an die Corona-Regeln“, sagte Klaus Koch, der stellvertretende PI-Chef. In der Silvesternacht hatte man 31 Einsätze zu bewältigen, darunter sechs mit Bezug auf Covid-19. In Gehren gab es einen Brand und eine Aktion von Corona-Leugnern mit einem Banner.

Partys unter Corona-Regeln

Außerdem wurden der Polizei auch Partys gemeldet, hier stellte sich aber bei allen heraus, dass die Corona-Regeln eingehalten wurden. „Trotzdem nehmen wir das natürlich ernst“, so Koch. Gegen Null tendierten hingegen die sonst üblichen Vorkommnisse wie aufgesprengte Briefkästen und ähnliches. Auch bei den sonst üblichen Körperverletzungen unter Alkoholeinfluss oder wegen Eifersüchteleien seien viel wenige Fälle registriert worden. Man zeige öffentliche Präsenz, und die zahle sich aus.

Im Gesundheitsamt dankte Enders dann ihren Mitarbeiterinnen für den unermüdlichen Einsatz in den letzten Wochen und Monaten. Die Nachverfolgung der Infektionsketten sei nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil der Pandemie-Bekämpfung, was hier geleistet wurde und wird sei nicht hoch genug einzuschätzen. „Ich habe den höchsten Respekt vor Ihrem Einsatz und Ihrem Team. Sie meistern diese Pandemie seit März ununterbrochen. Jetzt gilt es, die vulnerablen Gruppen in den Seniorenpflegeeinrichtungen mehr denn je zu schützen. Bei den Infektionen haben wir dort unseren Schwerpunkt, deswegen werde ich mich jetzt noch stärker dafür einsetzen, dass endlich auch bei uns in den Einrichtungen geimpft wird“, so Enders zu Amtsärztin Renate Koch.

Sozialpsychiatrischer Dienst ganztägig im Einsatz

Schließlich muss das gleiche Team im Gesundheitsamt „neben“ der Pandemie auch andere wichtige Leistungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes aufrechterhalten, auf die Koch noch einmal aufmerksam machte. „Unser sozialpsychiatrischer Dienst ist auch jetzt rund um die Uhr da, um in persönlichen, psychischen Krisen zu helfen. Zudem bereiten wir die Einschulungsuntersuchungen vor.“

Allen am Neujahrstag Besuchten, all jenen, die außerdem noch arbeiteten – wie Busfahrer, Verkäuferinnen in Tankstellen, Bauhofmitarbeitern, die zum Saubermachen unterwegs waren und anderen mehr – und natürlich allen Einwohnern des Ilm-Kreises galt auf der Neujahrstour das oft geäußerte „Ich wünsche Ihnen ein gesundes neues Jahr“. Und das hat wohl mehr als jemals zuvor seine ganz eigene und besondere Bedeutung.