Michael Menzel stellt in Arnstadt sein Buch „Schattenmächte – Operation OMGUS“ vor. (Archivfoto)

Politische Geheimnisse – Krimiautor zu Gast in Arnstadt

Arnstadt. Michael Menzel stellt am 18. Februar im Arnstädter Buchkombinat seinen Politik-Thriller „Schattenmächte – Operation OMGUS“ vor.

Haben die Alliierten gemeinsam mit ehemaligen Nazigrößen seit 1946 geplant, Deutschland künftig regieren zu können? Wurden Politik, Verwaltung und Justiz durch die „Operation OMGUS“ so organisiert, dass Deutschland nichts anderes als eine Kolonie der Alliierten ist? Gibt es ein durch ehemalige Nazis erstelltes Handbuch, mithilfe dessen Politik, Verwaltung und Justiz gelenkt werden?

Diesen Fragen widmet sich der Autor Michael Menzel in seinem Politik-Thriller „Schattenmächte – Operation OMGUS“. Am Freitag, 18. Februar, um 18 Uhr ist er zu einer Lesung zu Gast im Arnstädter Buchkombinat, An der Weiße 18. Der Eintritt ist frei, es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen.