Regelmäßig lädt der Landtagsabgeordnete Christian Schaft (Linke) zum politischen Stammtisch in das Wahlkreisbüro „ZinXX“ in Ilmenau ein. (Archivfoto)

Politischer Stammtisch mit Landtagsabgeordnetem in Ilmenau

Ilmenau. Beim politischen Stammtisch am 19. Oktober in Ilmenau möchte der Landtagsabgeordnete Christian Schaft (Linke) mit den Bürgern ins Gespräch kommen.

Zum politischen Stammtisch lädt der direktgewählte Landtagsabgeordnete Christian Schaft (Linke) am Donnerstag, 19. Oktober, um 18 Uhr in das offene Jugend- und Wahlkreisbüro „ZinXX“, Karl-Zink-Straße 2, in Ilmenau ein. Gemeinsam möchte er laut Mitteilung mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern bei Speisen und Getränken politische Themen und Herausforderungen diskutieren.

Mehr Infos per E-Mail an: buero@zinxx-ik.deoder unter Telefon: 03677/89 18 07 7