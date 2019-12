Polizei appelliert an Mutter des toten Babys

Mit einem emotionalen Appell wandte sich die Polizei am Freitag an die Mutter des getöteten Babys, das zu Ostern 2019 am Rand von Geschwenda gefunden wurde. Das Kind muss dort zwischen dem 3. und dem 12. Dezember 2018 abgelegt worden sein, ergaben rechtsmedizinische Untersuchungen.

Baby lebte drei Wochen lang

„Mittlerweile ist ein ganzes Jahr vergangen und bislang war es nicht möglich, dem Baby eine würdige Verabschiedung und Beerdigung zu ermöglichen“, so eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gotha. Dabei gehen die Ermittler davon aus, dass die Kindsmutter eine emotionale Beziehung zu dem Kind hatte. Denn der Säugling sei nicht unmittelbar nach seiner Geburt auf der Streuobstwiese abgelegt worden. Das Baby habe mindestens drei Wochen lang gelebt, sei in dieser Zeit gestillt, versorgt und gewickelt worden. Die Leiche war bekleidet und sei in eine Damenbluse eingewickelt gewesen. „All diese Dinge sprechen dafür, dass die Kindsmutter unter einem enormen Druck stehen muss und nun gebietet es der Respekt vor dem eigenen Kind, dass es einen Namen, ein Geburtsdatum und ein Sterbedatum mit einer würdevollen Beerdigung bekommt.“

Freiwillige Speichelproben

Die Ermittlungen der Polizei waren bislang noch nicht von Erfolg gekrönt. Zwar wurden 69 Personen zu einer freiwilligen Speichelprobe eingeladen. Die Ergebnisse waren allerdings negativ. Ebenso wurde intensiv zu bekannten Geburten in den Jahren 2017 und 2018 geführt. Nach heutigem Stand handele es sich bei dem toten Baby aber nicht um eines dieser offiziell geborenen Kinder.

Auf diesem Plakat sind die Kleidungsstücke, die beim Baby gefunden wurden, abgebildet. Foto: Polizei Gotha

Da die Ermittlungen bis heute keine Erkenntnisse über die Kindseltern ergeben haben, appelliert die Polizei nun direkt an die Betroffenen sowie an Menschen aus deren persönlichen Umfeld, die Hinweise zu den Eltern, zu den Todesumständen oder zum Ablegen der Babyleiche geben können.

Bislang keine Beerdigung

Im Mai fand in der Kirche in Geschwenda ein Gedenkgottesdienst für das Baby statt. Am Fundort wurde ein spendenfinanzierter Gedenkstein angebracht, um dem kleinen Mädchen die letzte Ehre erweisen zu können. Offiziell bestattet werden durfte der Leichnam wegen der laufenden Ermittlungen bisher aber nicht.

Die Polizei möchte ihren Appell am Sonntag, 8. Dezember, wiederholen. In der Fernsehsendung Kripo Live wird der Fall noch einmal geschildert in der Hoffnung, ein breites Publikum zu erreichen. Denn der Fundort der Leiche weist zwar auf eine Ortskenntnis der Kindsmutter hin. Andererseits befindet sich in nur wenigen hundert Metern Entfernung eine Autobahnabfahrt, so dass der Ablageort auch zufällig gewählt worden sein könnte.

Hinweise erbeten

Die Ermittler geben die Hoffnung nicht auf, den Fall doch noch lösen zu können. Der Fund der Babyleiche erinnerte an ähnliche Fälle aus Ichtershausen und Thörey, wo vor einigen Jahren gleich mehrere tote Säuglinge gefunden wurden. In beiden Fällen wurden die Mütter schnell ermittelt und rechtskräftig verurteilt.

Kurz und knapp zu den laufenden Ermittlungen:

- Am Abend des 20. April 2019 wurde auf einer Wiese nahe Geschwenda die Leiche eines toten Säuglings gefunden.



- Das Baby, ein Mädchen, wurde dort Ermittlungen zufolge zwischen dem 3. und 12. Dezember 2018 abgelegt.



- Zuvor muss das Baby drei Wochen lang gelebt haben, wurde in dieser Zeit auch gestillt und versorgt.



- Das Kind war beim Auffinden bekleidet, war zudem in eine Damenbluse eingewickelt.



- Die Ermittlergruppe namens „Baby“ erbittet Hinweise zur Kindsmutter, die auch anonym erfolgen können, unter Telefon: 03628/920166.