Polizei ermittelt zu Identität von schwer verletzter Radfahrerin in Arnstadt

Arnstadt Bei einem Unfall in Arnstadt wurde ein Radfahrerin schwer verletzt. Die Identität der älteren Dame ist aber unklar.

In Arnstadt kam es am Freitagvormittag zu einem tragischen Unfall in der Gothaer Straße. Wie die Polizei am Samstag informierte, sei eine Radfahrerin auf dem linken Gehweg vom Krankenhaus kommend in Richtung Gothaer Straße gefahren. An der Kreuzung fuhr sie jedoch ohne die Vorfahrt zu beachten über die Gothaer Straße und wurde von einem Auto erfasst. Bei dem Sturz wurde die Frau schwer verletzt.

Rettungskräfte als auch die Polizei konnten bis jetzt noch nicht feststellen, wie der Name der ca. 70-80 Jahre alten Radfahrerin lautet. Sie selbst sei nach dem Unfall nicht mehr ansprechbar gewesen, Ausweispapiere wurden nicht gefunden.

Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise. Die Frau sei mit einem silbernen Damenrad der Marke "NSU" und einem Körbchen am Heck unterwegs gewesen. Sie hatte eine orangene Jacke und rote Schuhe getragen und kurz zuvor beim "Bäcker Bernsdorf" eingekauft. Wer Hinweise zu der Dame geben kann, wird gebeten, sich umgehend unter der 03677-601124 mit der Polizei in Ilmenau in Verbindung zu setzen.

