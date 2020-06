Plaue. In Plaue haben Polizisten ein Fahrrad gefunden, vermissen allerdings den dazugehörigen Eigentümer. Das Bike ist in einem guten Zustand. Auffällig ist vor allem die Bereifung.

Polizei findet im Ilm-Kreis Fahrrad und sucht nun den Eigentümer

Polizisten haben am 21. Mai das oben abgebildete Fahrrad am Postplatz in Plaue gefunden. Es handelt sich um ein schwarz-beiges Dirtbike der Marke „Bergamont“, Typ „Kiez“, mit auffälliger 26-Zoll-Bereifung (beige Flanken), Rahmengröße M, in gut erhaltenem, scheinbar originalem Zustand.

Der Eigentümer oder andere Zeugen werden gebeten, sich zunächst telefonisch bei der Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677/601124 zu melden.

