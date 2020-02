Polizei sucht nach Großbrand Zeugen

„Wir rücken ab!“ Erst in der Nacht zum Montag, gegen 1.30 Uhr, gab es im Bierweg den erlösenden Befehl. Seit Sonntag, 15 Uhr, kämpften auf einem Firmengrundstück Feuerwehrleute aus mehreren Orten gegen die Flammen (unsere Zeitung berichtete).

Ausgebrochen war das Feuer in einem leerstehenden Lagergebäude, später waren auch ein Nachbargebäude und ein offener Schuppen sowie Bäume betroffen.

„Der Einsatz hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt“, betont am Montag Stadtbrandmeister Jörg Dimitrovici. Zum einen wussten die Kameraden nicht, was sich in den Gebäuden befindet. Sie stehen seit Jahren leer, waren von allen Versorgungsleitungen abgeklemmt. Ob darin aber etwas lagerte, konnten die Kameraden nicht eruieren. Denn schon bei ihrem Eintreffen bestand Einsturzgefahr.

Am Abend dann frischte der Wind deutlich auf, trieb nicht nur Rauchschwaden ins Umland, sondern fachte auch im Gebäude immer wieder die Flammen an. Mit der Drehleiter kamen die Wehren wegen des dichten Bewuchses auf dem Areal nicht nah genug an die Gebäude heran, auch konnte die Leiter wegen der Sturmböen nicht weit genug ausgefahren werden.

„Daher baten wir die Firma Scholz Recycling um Unterstützung“, so Dimitrovici. Sie stellten einen großen Bagger zur Verfügung, mit dem Teile des Lagergebäudes eingerissen wurden. Ein Radlader des Baubetriebshofes beräumte in regelmäßigen Abständen die Zufahrt, so dass kurz nach Mitternacht endlich alle Brandherde gelöscht waren. Gearbeitet werden musste teils unter schwerem Atemschutz, da der böige Wind den Qualm immer wieder in Richtung der löschenden Kameraden trieb.

Am Montagvormittag übernahm die Kriminalpolizei den Einsatzort. Ziel ist es, die Brandursache zu ermitteln. Ein technischer Defekt kann, da die Gebäude nicht mehr an Versorgungsleitungen hingen, weitgehend ausgeschlossen werden. Nun prüfen die Profis, ob möglicherweise Brandstifter ihre Finger im Spiel hatten. Die Polizei hofft zudem auf Zeugenaussagen.

Den Schaden an den vorher schon maroden Gebäuden bezifferte die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter Tel. 03621/781424.