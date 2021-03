Polizei sucht Zeugen für Handtaschendiebstahl in Arnstadt

Nach einem Bargeld-Diebstahl in Arnstadt (Symbolfoto) sucht die Polizei Zeugen.

Arnstadt Dieb lässt nach Handtaschendiebstahl in Arnstadt Bargeld aus Geldbörse mitgehen

Zeugen sucht die Polizei Arnstadt-Ilmenau für einen Handtaschendiebstahl, der sich bereits am 5. Februar ereignete. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Ichtershäuser Straße in Arnstadt hatte ein Unbekannter aus dem Fahrzeug einer 32-Jährigen die Handtasche gestohlen. Kurze Zeit später konnte die Tasche samt Inhalt im Nahbereich aufgefunden werden. Der Täter entwendete jedoch Bargeld aus der Geldbörse, teilt die Polizei mit. Zeugen können sich unter Telefonnummer 03677/60 11 24 melden.