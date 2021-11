Unter Drogen und Alkohol in Auto gefahren - Jeder Zehnte zu schnell - Mercedes Benz gestohlen

Arnstadt. Das sind die Meldungen der Polizei für den Ilm-Kreis.

Unter Drogen und Alkohol in Auto gefahren

Dienstag gegen 15.15 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Kreuzung Kasseler Straße/Sondershäuser Straße in Arnstadt. Dort wollte ein 28-Jähriger mit seinem Fahrrad links in die Sondershäuser Straße einbiegen und kollidierte dabei mit dem Renault einer 20-Jährigen. Der Radfahrer verletzte sich leicht, es entstand erheblicher Schaden.

Ein beim 28-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab über ein Promille, auch ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, Amphetamin und Methamphetamin. Die Beamten brachten den Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Den Fahrradfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Jeder Zehnte zu schnell

Dienstag zwischen 6 Uhr und 11 Uhr führte die Polizei zwischen Stadtilm und Wüllersleben Geschwindigkeitskontrollen durch. 198 Fahrzeuge passierten die Messstelle, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 80 km/h. Jedes zehnte Fahrzeug wurde mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Ein Fahrer durchfuhr die Messstelle mit 123 km/h. Nach dem neuen Bußgeldkatalog wird eine Übertretung von mindestens 41 km/h mit einem Bußgeld von 320 Euro, 2 Punkten im Fahreignungsregister und einem Monat Fahrverbot geahndet.

Mercedes Benz Vito gestohlen

Ein oder mehrere Unbekannte entwendeten am 9. November zwischen 1 Uhr und 14 Uhr einen grünen Mercedes Benz Vito in der Käfernburger Straße in Arnstadt. Der Wert liegt bei ca. 8.000 Euro. Die Polizei sucht derzeit dringend Zeugen, die Hinweise auf den Täter, den Tathergang oder den Verbleib des Beuteguts haben (Tel. 03677-601124 (Bezugsnummer 0262804/2021).

