Polizeistation Arnstadt: Link zur Petition im Internet

Zufahrt zur Polizeistation in Arnstadt

Die Rückverlagerung der Polizeistation in die Arnstädter Innenstadt ist der Inhalt einer im Februar gestarteten Petition von SPD-Stadträtin Eleonore Mühlbauer. Binnen kurzer Zeit haben bereits 1242 Bürger unterschrieben. Doch durch die Corona-Pandemie konnten die Listen nicht wie üblich weitergeführt werden, sodass es nun noch an Unterstützern fehlt. Damit sich der Landtag mit dem Thema beschäftigt, muss die Petition auf der Seite des Landtages unterschrieben werden. Die Frist läuft am Montag, 2. November, aus.

Die Petition im Internet:https://petitionen.thueringer-landtag.de/petitions/1931