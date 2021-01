Polizist in Arnstadt von Hund angefallen und verletzt

Bereits am Samstagabend wurde in Arnstadt ein Polizist von einem Hund angegriffen. Wie die Polizei am Dienstag informierte, habe es an dem Abend in der Rankestraße einen Einsatz gegeben, da es einen Notruf gab, dass dort offenbar ein Kind in einem Wohn - und Geschäftshaus in einer Notlage sei.

Als die Polizisten an dem Haus ankamen, sei unvermittelt ein Hund aus dem Haus gelaufen gekommen, der einen Polizeibeamten angriff und mehrfach gebissen hat. Der Beamte habe sich mit einem Schuss gegen das Tier zur Wehr gesetzt. Der Polizeibeamte blieb leicht verletzt, war aber nicht mehr dienstfähig.

Das Tier wurde in eine Klinik gebracht, erlag jedoch seinen Verletzungen. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 45-jährigen Besitzer des Hundes eingeleitet.