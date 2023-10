Polizist spricht in Arnstadt zur Kriminalitätsstatistik

Arnstadt. Ringo Mühlmann sieht Ausländerkriminalität als unterschätzte Gefahr an.

Die AfD lädt am Freitag, 20. Oktober, ab 18 Uhr zu einem Bürgerabend mit dem Landtagsabgeordneten Ringo Mühlmann in die Arnstädter Gaststätte „Saalfelder Eck“, Saalfelder Straße 2, ein. Dort wird Ringo Mühlmann zur Ausländerkriminalität Auskunft geben. Der Sprecher für Innenpolitik und Verbraucherschutz der AfD-Landtagsfraktion kann auf eine 20-jährige berufliche Erfahrung als Polizist zurückblicken.

„Ich werde über die Ergebnisse meiner Anfragen zur Ausländerkriminalität in Thüringen berichten. Denn noch immer wird Ausländerkriminalität von vielen Bürgern unterschätzt. Aber die Statistiken sagen auch in Thüringen was anderes“, so Mühlmann vorab.