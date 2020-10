Positive Entwicklung des Arbeitsmarktes

Martina Lang, ehemalige Direktorin des Amtes für Arbeit, in Arnstadt und heutige Geschäftsstellenleiterin der Agentur für Arbeit in Arnstadt.

Ilm-Kreis. Geschäftsstellenleiterin der Agentur für Arbeit in Arnstadt zieht Bilanz und blickt auf 30 Jahre zurück

Mit Herzblut und viel Leidenschaft agiert Martina Lang in der Agentur für Arbeit. Sie ist die Arnstädter Geschäftsstellenleiterin. Begonnen hat die heute 65-Jährige 1990 als Direktorin des Amtes für Arbeit. Und damit ist sie die letzte noch arbeitende Führungskraft, die seit der Wiedervereinigung in der Agentur tätig ist. Nun blickt Martina Lang auf die Arbeitsmarktentwicklung in den vergangenen 30 Jahren zurück.