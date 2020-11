Prächtiger Schmuck für Unterpörlitzer Brunnen

Ein wenig Aufregung, viel Freude über das gelungene Werk und die Hoffnung darauf, dass der große Adventskranz den Transport zum Bestimmungsort gut überstehen wird, prägten am nebligen Samstagmorgen die Atmosphäre am Carport der Familie Pflugrath in der Mittelstraße von Unterpörlitz. Da hängt er nun am Haken unterm schützenden Carportdach, der gut 1,50 Meter große, wunderbar geschmückte Adventskranz.

Er schmückt ab dem ersten Advent den Brunnenstein im Ortszentrum. Dass eine Corona-Weihnacht ohne den beliebten Unterpörlitzer Weihnachtsmarkt gefeiert werden muss, ist betrüblich. Abgesagt wurden auch das Chorkonzert des Gesangvereins Harmonie, der Auftritt des Ilmenauer Blasorchesters und das Theaterspiel der Kinder. Aber im Kampf gegen die Pandemie müsse man diese Einschnitte akzeptieren und das Beste daraus machen, betonen die Frauen. Kerstin Pflugrath ist für Inge, Katrin, Gudrun und die anderen Frauen, die sich vor drei Jahren als die Unterpörlitzer Krähativen zusammenfanden, Anführerin und Seele der Truppe. „Was wir als Zwölf-Frauen-Gruppe gemeinsam tun, machen wir aus Liebe für unseren schönen Ort“, sagt Kerstin Pflugrath. Am Adventskranz haben die Frauen in kleinen Gruppen coronagerecht an der frischen Luft eine ganze Woche gearbeitet. Lediglich für das Material gab Ortsbürgermeisterin Ute Oberhoffner (CDU) einen finanziellen Zuschuss und ein dickes Lob. Während die Frauen die Gestaltung des Adventskranzes übernahmen, kümmerten sich die Männer um den Transport. Am trockengelegten Dorfbrunnen packen viele Hände zu, um den Kranz auf den Brunnenstein zu hieven. „Vielleicht sollte noch gesagt werden, dass sich in den Päckchen nur die gute Unterpörlitzer Luft befindet“, scherzt Katrin und prüft die Paketbefestigung. Nun bringt der leuchtende Adventskranz weihnachtliches Licht ins Dorf und allen, die ihn sehen, Freude ins Herz.