Pralles Bilderleben im Café

Die einen kommen, die anderen gehen. Im Café Landart in Kleinbreitenbach ist gerade Ausstellungswechsel. Eva Bruszis, bekannte Künstlerin aus Erfurt, holte am Dienstag ihre Arbeiten ab und beriet die Café-Inhaber Almut und Harald Keil, wo welche Bilder von Helmut Bistika am Besten zur Geltung kommen.

Der slowakische Künstler hat unter anderem sehr farbintensive Frauenköpfe, aber auch Cafészenen nach Thüringen geschickt – das pralle Leben eben. Auf die Frage, warum sie gerade in Zeiten von Corona neue Bilder an die Wände bringen, hat Almut Keil eine plausible Antwort. Die Ausstellungsfläche sei sehr begehrt und bis Ende 2021 ausgebucht. „Wir müssen den Zeitplan einhalten“, erklärte sie. Auf Helmut Bistika folgt im Herbst eine Schau mit Arbeiten von Rolf Huber aus Wülfershausen anlässlich seines 80. Geburtstages. Wiedersehen zum Internationalen Kunstsymposium Die Künstler schätzen das interessierte Publikum im Café Landart. Die meisten Bilder sind verkäuflich, es fällt keine Provision an. Eine Vernissage wird es diesmal nicht geben, wohl aber eine Midissage mit Helmut Bistika, der beim nächsten Internationalen Kunstsymposium der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau vom 3. bis 9. August zu den eingeladenen Künstlern gehört. Er war bereits Teilnehmer, hat auch mehrere Projekte mit Schülern des Marienstifts umgesetzt. Mit Eva Bruszis gibt es ebenfalls ein Wiedersehen und Anne Schwegmann-Fielding, von der die mit Mosaiken besetzte Schwalbe sowie die Kuh in Kleinbreitenbach stammen, wird vor dem Symposium ihre Kunstwerke reparieren. Auch ein kulturelles Rahmenprogramm wird für August vorbereitet. Bis dahin ist die Corona-Krise hoffentlich überstanden. Sie macht Keils wie allen Gastronomen zu schaffen. Der geforderten Abstand im Café ist nur schwer einzuhalten, sie hoffen auf die Freiluftsaison und wollen den Cafébetrieb diese Woche testen. Mittagstisch wird es am Sonntag nicht geben. Die Ferienwohnungen sind nahezu komplett storniert, größere Familienfeiern abgesagt.