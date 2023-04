Praxiswissen und Training rund um den Hund

Eine Hunde-Spezial bietet die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau an. Dabei geht es auch um das Trainieren des Rückrufes des Hundes.

Ilm-Kreis. Wichtige Tipps und entsprechendes Training wird unter anderem im neuen Kurs der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau angeboten.

Für die Veranstaltung „Hunde-Spezial – Praxiswissen und Training“ der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau im Bereich der Schortemühle in Ilmenau im Schortetal sind noch Anmeldungen möglich.

Themenschwerpunkte sind unter anderem Giftköder, worauf Hundehalter achten soll und was zu tun ist, wenn der Hund einen solchen verzehrt hat. Hinzu kommen Tipps und Hinweise, wenn der Hund an der Leine zieht und welches Training in dem Fall angebracht und hilfreich ist. Neben Theorie und Praxis zum Rückruf des Hundes wird das Waldgesetz und das Tierschutzrecht besprochen.

Die Veranstaltung ist am Freitag, 16. Juni, von 16 bis 19 Uhr. Anmeldungen sind in den Geschäftsstellen der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau möglich und online unter www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.