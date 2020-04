Premiere für B-Jugend des Arnstädter HC

Aller Anfang ist schwer. In der Handball-Landesliga der männlichen Jugend B unterlag der Arnstädter HC (l./Moritz Verderber) noch außer Konkurrenz beim HSC Erfurt bei seiner Spiel-Premiere mit 4:32 deutlich. „Die Mannschaft hat ihr erstes Pflichtspiel bestritten, da spielt das Ergebnis keine Rolle. Im technischen und spielerischen Bereich haben wir noch viel aufzuholen“, so AHC-Trainer Jörg Seidel. Das erste Heimspiel gibt es am 3. November gegen Ilmenau.Foto: Frank Trautvetter