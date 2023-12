Urig ist Plaues Obergasse. Am Samstag präsentiert sie sich festlich geschmückt zur ersten Höflichen Weihnacht.

Advent in Plaue

Advent in Plaue Premiere für Höfliche Weihnachten in Plaue

Plaue Am Samstag wird zwischen Obergasse und Rathaus Adventsstimmung erzeugt. Zahlreiche Höfe öffnen ihre Pforten

Hübsch dekoriert wird derzeit die Obergasse in Plaue. Kleine Weihnachtsbäume werden aufgestellt und geschmückt, um am Samstag zur Premiere der „Höflichen Weihnacht“ festliche Adventsstimmung zu verbreiten.

Mehrere Höfe werden geöffnet

„Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung“, freut sich Anja Schöneberger, die erst im vergangenen Jahr in die Kleinstadt gezogen ist. „Schon damals schwebte mir vor, auf meinem eigenen Grundstück eine kleine Hofweihnacht zu feiern mit Bratwurst, Glühwein und der Möglichkeit, mein Atelier zu besuchen“, so die Künstlerin.

Zahlreiche Vereine beteiligen sich

Als sie Bürgermeister Christian Janik davon erzählte, entwickelte sich schnell eine andere Idee: Die Obergasse eignet sich perfekt, um an mehreren Standorten Adventsstimmung zu erzeugen. Zudem gibt es neben engagierten Anwohnern auch Vereine, die die Höfliche Weihnacht unterstützen wollen. So ziehen sich die Angebote von der Obergasse bis zum Rathaus und in die Hauptsraße.

Viele Angebote für die Besucher

Gefeiert wird am Samstag von 11 bis 20 Uhr. Es gibt Aufführungen der Plaueschen Kinder, Kunsthandwerk, geöffnete Ateliertüren, Auftritte des Ritters Michael, ab 17 Uhr eine Feuertanzshow, Ponyreiten und vieles mehr. Zudem hat sich für 16 Uhr der Weihnachtsmann angekündigt.