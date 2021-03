„Pro Bockwurst“ in Ilmenau lädt zum digitalen Stammtisch

Der wöchentliche, kommunalpolitische Stammtisch der Wählergemeinschaft Pro Bockwurst findet an diesem Dienstag um 19 Uhr coronabedingt wie gewohnt in digitaler Form statt. Laut Gunther Kreuzberger, Ilmenauer Stadtrat und Sprecher von Pro Bockwurst, geht es dieses Mal um Ordnung und Sauberkeit auf Spazier- und Wanderwegen. „Zum kommunalen Frühjahrsputz am vergangenen Wochenende trafen einige Mitglieder unserer Wählergemeinschaft auf Brennpunkte, in denen das Müllaufkommen viel höher als erwartet war“, macht Kreuzberger die dahinter stehende Intention deutlich. Deshalb wolle Pro Bockwurst nun über zusätzliche Müllsammelaktionen und mögliche Ordnungsmaßnahmen der Stadtverwaltungen beraten, um die Verunreinigung der Umwelt bis zum Einsetzen der Vegetationsperiode deutlich zu reduzieren.

Erwartet werden zum digitalen Stammtisch auch die anderen Stadträte und sachkundigen Bürger von Pro Bockwurst. Alle Ilmenauer sind zum Mitdiskutieren herzlich eingeladen. Auch können laut Mitteilung eigene Anliegen oder allgemeine kommunale Fragen in die Runde geworfen werden.

Die Zugangsdaten zum digitalen Stammtisch gibt es auf www.pro-bockwurst.de/digitaler-stammtisch