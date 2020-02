Probleme erkannt, Maßnahmen besprochen

Mangelnde Beleuchtung und Schlaglöcher sind gravierende Probleme auf dem schmalen Durchgangsweg Alteburg. Im Rahmen der Serie „Bürgermeister vor Ort“ wird Stadtchef Frank Spilling (parteilos) darauf aufmerksam gemacht.

Der Weg liegt im Ostviertel Arnstadts und führt von der Straße Am Dornheimer Berg vorbei an der Kindertagesstätte Käferland und mündet auf die Rudolstädter Straße. Besonders vom Dornheimer Berg her hat der Weg sehr gelitten, denn der Asphalt ist teilweise abgetragen und durch tiefe Schlaglöcher gekennzeichnet. Die fehlende Beleuchtung spricht eine Bürgerin an. Denn besonders in den Wintermonaten, wenn es früh am Tag dunkel wird, sehe man dort kaum noch etwas. Noch dazu sei dort ein Spielplatz, der von Kindern auch gerne genutzt werde.

Ebenfalls angesprochen wird die Parkplatzsituation direkt vor dem Weg Alteburg. Dort würden, besonders am Wochenende, die Fahrzeuge so eng stehen, dass Mütter mit Kinderwagen oder ältere Menschen mit Rollatoren nicht durchkommen würden. Frank Spilling spricht sich kurz mit seinen Fachamtsleitern ab. „Wenn wir das machen, dann richtig.“ Bedeutet, dass dort vor dem Weg der Bordstein abgesenkt und ein Parkverbot ausgeschrieben wird. „An der Beleuchtung für den Weg sind wir schon dran“, sagt Bürgermeister Spilling auf Nachfrage.

Thomas Brückner, Vorsitzender der Selbsthilfegruppe „Miteinander für ein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit und ohne Behinderungen“ ist bei der Tour durch das Ostviertel auch dabei. Er bringt den Vorschlag ein, die Dr.-Mager-Straße nahe dem Einkaufsmarkt anzuheben. Das sei auch kein Problem, eine weitere Bitumenschicht würde schon ausreichen. Denn ältere Menschen mit Rollatoren und Rollstuhlfahrer hätten dort Schwierigkeiten, den Bordstein auf der einen Seite hinunter und auf der anderen Seite hinauf zu fahren. „Sie fallen dann nach vorne über“, erklärt Brückner. „Wir haben auch dieses Problem im Mängelprotokoll mit aufgenommen“, so der Bürgermeister. Derzeit sei die Verwaltung dabei, die Situation dort und entsprechende Lösungsmöglichkeiten zu prüfen. Denn Frank Spilling ist es wichtig, dass es „kein Schaulaufen ist“, sondern das „etwas dabei heraus kommt.“