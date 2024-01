Programmieren wie Ingenieure

Ilm-Kreis An der Technischen Universität Ilmenau treten 70 Schüler in einen internationalen Wettbewerb. Das Finale ist in Davos und das Zuschauen gratis.

Am 13. Januar findet an der Technischen Universität Ilmenau die First Lego League Challenge statt. In dem Forschungs- und Roboterwettbewerb treten Schüler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zunächst in Regionalwettbewerben an. Die Neun- bis 16-Jährigen entwerfen, programmieren und testen in Teams einen vollautomatischen Roboter und forschen zu aktuellen Themen. Beim Regionalwettbewerb ermitteln 70 Jungen und Mädchen aus Erfurt, Ilmenau, Jena, Kronach, Oberweißbach, Sonneberg und Zella-Mehlis ein Gesamtsiegerteam. Diese Teams messen sich im Februar und März in den drei Ländern, bevor es am 13. und 14. April zum Finale ins schweizerische Davos geht. Interessiertes Publikum ist zum Regionalwettbewerb willkommen, der um 9 Uhr im Humboldtbau der TU Ilmenau startet.