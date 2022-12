„Project Unplugged“ aus Arnstadt kehrt zum Ursprung zurück

Arnstadt. Die Arnstädter Musiker stimmen die Besucher in der Bachkirche auf die Adventszeit ein.

Die Schneeflocken tanzen durch die Luft und es ist bitterkalt. Die Arnstädter Bachkirche hingegen ist kuschelig warm, es herrscht eine wohlige Atmosphäre. Ideale Bedingungen für Project Unplugged, um ins „heimische Wohnzimmer“ zurückzukehren.

Endlich sind sie wieder da und fühlen sich wunderbar wohl. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause präsentieren sich die Musikerinnen und Musiker von Project Unplugged wieder in der ausverkauften Bachkirche – in der Kirche, in der 2010 alles begonnen hat. Dass die Tonkünstler wieder dort auftreten, bedeutet aber nicht, dass es zu Ende ist. Im Gegenteil, sie kehren wieder heim und stimmen die Besucher mit einem besonderen Konzert auf die Weihnachtszeit an.

Der Abend verspricht wieder einen Spaziergang durch die Musikgeschichte, angefangen mit „Find The Cost Of Freedom“ über der „Boxer“ von Mum & Son, „Yesterday“ von den Beatles oder „Can’t Help Falling In Love“ von Elvis. Traurige und ruhige Töne gibt es mit dem Schwanenkönig von Karat oder Klaus Lage „Mit meinen Augen“, Musik von Styx, Supertramp, Queen oder Eric Clapton. Bei „Like a Prayer“ von Madonna kennt das Publikum kein Halten mehr. Ausklang findet der Abend mit Family und als Zugabe gibt es „Let it be“ von den Beatles.Die Band musiziert mit allen Körperteilen. Es wird getrommelt, was das Blech hergibt. Im Publikum wird gelächelt, ein anderes Mal ist es ganz still. Es werden viele Herzen erwärmt, vorweihnachtliche Stimmung verbreitet sich und am Ende sind stehende Ovationen und ein nicht endender Applaus der Lohn eines grandiosen Abends.

Janis Dreilich ist der zweite Gitarrist und schon die gesamte Tour dabei. Er ist „Thüringen-Grammy“-Gewinner 2020. Foto: Kerstin Nonn

Projektleiterin Ilka Langehan ist sichtlich gerührt. Denn nicht nur, dass Project Unplugged vor einem ausverkauften Kirchenhaus gespielt hat, die Gästen öffnen auch Herzen und Geldbörse. Es sind Spenden in Höhe von 2914,43 Euro für das christliche Hospiz in Arnstadt zusammengekommen. „Das ist Rekord“, freut sie sich und bedankt sich von ganzem Herzen bei den Spendern. „Neben dem Applaus ist die Bereitschaft, Menschen zu unterstützen, die anderen etwas Gutes tun, der größte Lohn.“ In dem Zusammenhang bedankt sich die Projektleiterin auch für die Unterstützung der Stadt Arnstadt, der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau sowie der Initiative Erfurter Kreuz.

Dass die Besucher, die nicht nur aus Arnstadt, Ilmenau und Saalfeld, sondern auch aus Wien und Berlin kommen, nach solch einem Weihnachtskonzert regelrecht gelechzt haben, zeigen die vielen Reaktionen im Anschluss. Sie sprechen von „einem Genuss“, einem „wunderbaren Konzert“ und einem „tollen Abend“. Die Coversongs seien mitten ins Herz gegangen, sodass das Konzert ein „perfekter Start“ in die Weihnachtszeit gewesen sei. Auch die Musiker werden in verschiedenen Nachrichten für ihre „hervorragende Leitung“ gelobt. Die Komplimente nimmt Project Unplugged dankend an und verspricht, dass es ein Wiedersehen im kommenden Jahr, am 2. Advent, geben wird.