Project Unplugged spielt in wenigen Tagen vor großartiger Kulisse

„Unverhofft kommt oft.“ Ilka Langenhan, gute Seele des Projects Unplugged, klingt zufrieden, als sie ans Telefon geht. Sie und ihre Mitstreiter hatten sich riesig gefreut auf eine große „Best of“-Tournee. Anfang März waren Tickets, Plakate und Handzettel gedruckt. „Dann kam der Lockdown. Corona hat uns eiskalt erwischt“, berichtet die Managerin.

Hinter den rund 20 Konzerten, die die Musiker in diesem Jahr geben wollten, stand plötzlich ein riesiges Fragezeichen. Bei einigen der Mitstreiter stellten sich auch Existenzsorgen ein, denn sie verdienen ihre Brötchen hauptberuflich mit Musik. Ohne Auftritte aber leert sich das Konto in Windeseile.

„Daher freuten wir uns riesig über den Anruf vom Theater Erfurt. Man bot uns an, am 21. Juli auf den Domstufen aufzutreten“, berichtet Ilka Langenhan. Die Musiker schliefen eine Nacht darüber und sagten dann spontan zu – wohl wissend, dass es eine Herausforderung sein würde, innerhalb von nur zwei Wochen alle Tickets zu verkaufen.

Was für das Project Unplugged aber am wichtigsten ist: „Wir wollen mit unserem Publikum das Leben feiern, ihm in schwierigen Zeiten ein wenig Normalität zurückgeben“, sagt Ilka Langenhan.

Ins Leben gerufen wurde die Band aus einem tragischen Anlass: 2010 kam Paula, die beste Freundin der großen Tochter der Initiatoren von Project Unplugged, mit 18 Jahren bei einem Autounfall ums Leben. Um an sie zu erinnern, haben sie mit befreundeten Musikern im November 2010 erstmals ein Konzert veranstaltet. Inzwischen sind sie in vielen Kirchen und ausgewählten Open-Air-Kulissen regelmäßig herzlich willkommen und haben fast immer ausverkaufte Spielorte. Am Ende eines jeden Konzertes bitten sie um Spenden, welche jeweils einem lokalen guten Zweck zu Gute kommen. Über die Jahre konnten 50.000 Euro an verschiedene Vereine übergeben werden.

Daran will das Project Unplugged auch in Erfurt anknüpfen. „Wir freuen uns auf viele Gänsehautmomente“, sagt Ilka Langenhan. Derzeit proben die Musiker, die aus ganz Thüringen und Leipzig kommen, beinahe täglich. Acht verschiedene Stimmen und 16 Instrumente von rockig bis klassisch werden zu erleben sein. Sie bringen zeitlose Songs der Musikgeschichte, darunter Titel der Beatles, von Queen, Michael Bublé, Bob Dylan, Karat und vielen anderen, auf die Bühne.

Was für das Projekt eine Herausforderung ist: Aufgrund aktueller Regeln müssen sie ihr Programm auf 80 Minuten begrenzen. „Wir haben unser Programm daher etwas gekürzt, aber so, dass immer noch Stimmung aufkommt“, sagt Ilka Langenhan augenzwinkernd.

Ohnehin ist das Project Unplugged auf quasi alles vorbereitet: Fläschchen mit Desinfektionsmitteln nehmen die Musiker ebenso mit auf Tour wie Regenponchos. Das Publikum wird damit je nach Bedarf ausgestattet.

„Wir freuen uns riesig, dass das Theater Erfurt uns diese Chance gibt“, sagt die Managerin, die coronabedingt das Jubiläumstourprogramm schon arg zusammenstreichen musste. In diesem Jahr gab es erst ein kleines Kirchenkonzert und einen Open-Air-Auftritt am Heuberg. Etliche Konzerte mussten aber abgesagt werden. „Auch im Naturtheater Steinbach-Hallenberg spielen wir dieses Jahr nicht“, so Langenhan.

Für andere Spielorte wurden indes Lösungen gefunden: So gibt es in der Marienglashöhle und in der Neideckruine Arnstadt je zwei Konzerte vor einem jeweils kleineren Publikum. Der Rest der Tour wird verhalten geplant. „Wir wissen derzeit einfach noch nicht, was im September ist“, so Langenhan.

Umso größer ist die Vorfreude auf den 21. Juli. Ab 21 Uhr steht das Project Unplugged vor großer Kulisse – und hoffentlich vollen Zuschauerrängen. Ein Klassiker wird mutmaßlich in Abwandlung erklingen: „I can’t get no desinfection“ sorgte schon in Heubach für viel Erheiterung.

Tickets gibt es unter www.ticketshop-thueringen.de.