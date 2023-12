Konzert in der Bachkirche Project Unplugged tritt in Arnstadt auf

Arnstadt Am Samstag wird ein mehrstündiges Weihnachtsprogramm geboten. Vorverkauf für die Tour 2024 läuft bereits

Auf das nächste große Heimspiel freut sich das Project Unplugged. Am Samstag, dem 9. Dezember, treten die Musiker ab 20 Uhr in der Bachkirche auf, um ihre Fans mit Hits aus der Musikgeschichte zu erfreuen.

Nur Resttickets an der Abendkasse

„Wir sind restlos ausverkauft“, so Veranstalterin Ilka Langenhan. Kurzentschlossene könnten aber dennoch an die Abendkasse kommen. Denn mitunter erkranken Konzertgäste und geben ihre Tickets kurzfristig zurück.

Vorverkauf für 2024 hat begonnen

Das musikalische Jahr des Projects Unplugged ist zwar noch nicht abgeschlossen, die Planungen für 2024 stehen aber bereits. Thüringenweit werden die Musikerinnen und Musiker an besonderen Orten auftreten. So ist am 31. Mai ein Auftritt auf dem Reitplatz Angelhausen geplant, am 6. September in der Kirche in Gehren und am 7. Dezember in der Bachkirche in Arnstadt - dann wieder mit zwei Veranstaltungen, um die große Nachfrage befriedigen zu können.

Gutscheine gelten für alle Konzerte

Wer mag, kann schon jetzt Tickets für die Konzerte des nächsten Jahres kaufen. „Wir bieten auch Gutscheine zum Verschenken an, die für alle Konzerte gelten“, so Ilka Langenhan. Der Beschenkte sollte nur vier Wochen vor der Veranstaltung die Gutscheine in Tickets umwandeln. Bestellt werden kann online.