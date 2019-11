Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Projekt gegen das Schulschwänzen

Wenn das Land den Kreisen mehr Geld gibt, dann ist das an sich eine feine Sache. Wenn die Empfänger aber nicht wissen, ob es eine einmalige Zahlung bleiben wird, ist es schwer, Projekte zu entwickeln, die nachhaltig wirken. Genau vor diesem Dilemma sieht sich aktuell das Jugendamt des Ilm-Kreises.

500.000 Euro soll es 2020 zusätzlich vom Freistaat geben, gedacht für die Schulsozialarbeit. Das Problem: „Wir wissen nicht, ob es das Geld in den künftigen Jahren dann weiter gibt“, erklärte Jugendamtsleiter Jens Jödicke kürzlich im Jugendhilfeausschuss des Kreistages. „Die Verwaltung im Land will, aber keiner weiß ja, wie die Politik entscheidet.“ Da es erfahrungsgemäß über ein Jahr dauere, bis Projekte in den Schulen richtig angenommen würden, hat man nun einen Verwendungszweck ausgedacht, von dem sich Jödicke kurzfristige Erfolge erhofft: die Schulschwänzer. Das Jugendamt wird bei seinem Projekt auf Freie Träger zurückgreifen. Angedacht sei, so Jens Jödicke, „mit ein bis zwei Freien Trägern die Möglichkeit und Bereitschaft der Einstellung von zusätzlichen Schulsozialarbeitern“ zu besprechen. Diese sollen in „fünf bis sechs Schwerpunktschulen mit besonderen sozialen Belastungen“ tätig werden. „Zum Beispiel könnten sie die Schüler von zu Hause abholen und zur Schule begleiten“, nennt Jödicke ein mögliches Einsatzfeld. 300.000 Euro will das Jugendamt dafür aufwenden, die restlichen 200.000 sollen den Kreisanteil an der Schulsozialarbeit entlasten. „Wir hoffen im Januar dem Jugendhilfeausschuss einen Plan vorlegen zu können“, so Jödicke.

Bereits jetzt vorgelegt und positiv abgestimmt wurde der das Jugendamt betreffenden Teil des Kreishaushaltes. Ein wichtiger Punkt darin ist die Jugendarbeit, für die rund 2,5 Millionen Euro veranschlagt sind. Unter diesen Bereich fallen die im Jugendförderplan verankerten Jugendclubs in den Kommunen und die schulbezogene Jugendsozialarbeit, beides mit rund 1,15 Millionen Euro veranschlagt, aber auch Ferienfreizeiten und die Unterstützung der Jugendverbände. Einen großen Posten im Haushalt nimmt auch der Bereich Unterhaltsvorschuss ein. Etwa 4,1 Millionen Euro hat das Jugendamt dafür veranschlagt. 2,8 Millionen Euro davon kommen aber als Zuschuss vom Bund. 320.000 Euro möchte man sich von säumigen Unterhaltszahlern zurückholen. 125.000 Euro hat man für die Inobhutnahme von gefährdeten Kindern und Jugendlichen gedacht. 107.00 Euro sind für Jugendschutzveranstaltungen eingestellt, 684 999 Euro für Erziehungshilfen, 415.000 Euro für die sozialpädagogische Familienhilfe und rund zwei Millionen Euro für die Heimunterbringung. Ausgaben im Bereich der Hilfen und Unterbringungen seien aber oft schwierig zu planen, so Jödicke. So könne schon der Umzug eines Elternteils mit mehreren Kindern in Heimerziehung und der damit einhergehende Zuständigkeitswechsel massive Kostensteigerungen mit sich bringen.

Deutlich weniger Geld als in den Vorjahren ist für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eingeplant. Man rechne 2020 mit einem weiteren Rückgang der Zahlen, so Jödicke, so dass das Budget von 1,2 Millionen auf knapp 500.000 Euro reduziert wurde. 650.000 Euro sind als Ausgaben für jene sozial schwachen Familien eingeplant, für die das Jugendamt die Kita-Gebühren übernimmt. Auch hier kann man dank dem zweiten freien Kitajahr in Thüringen mit weniger Ausgaben rechnen. 2019 lag man noch 110.000 Euro darüber.

Nach Einbringung des Kreishaushaltes 2020 in der Kreistagssitzung am 6. November befassen sich nun die Ausschüsse und Fraktionen damit. Der Haushalt soll in der nächsten Kreistagssitzung am 11. Dezember beraten und möglicherweise auch bereits beschlossen werden.