Projekttage in Europaschule Marlishausen

Marlishausen. 167 Schüler unternehmen eine lyrisch-musische Genussreise.

Spannende Projekttage liegen hinter den Kindern der Europaschule Marlishausen. Vom 10. bis 12. Mai gab es eine lyrisch-musische Genussreise. Mitglieder des Vereins „MusenKinder“ boten zum Beispiel das Märchen „Vom König, der das Glück suchte“ dar, informiert Musiklehrerin Jana Marufke. Ermöglicht habe diese Aufführung und den Oma-Opa-Tag am 12. Mai der Förderverein der Schule.

Auf Grund der inzwischen auf 167 Kinder angewachsene Schülerschar hatten die Klassen ihre Programme den Großeltern in zwei Durchgängen in der Turnhalle gezeigt. Lehrer und engagierte Eltern brachten sich bei der Organisation des Oma-Opa-Tages ebenso mit ein, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Europaschule ist eine Grundschule in staatlicher Trägerschaft.