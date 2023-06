Qualitätssiegel für Sport und Bewegung in Arnstädter Kita

Arnstadt. Sportfest, Wettbewerbe und ein bewegungsfreundliches Konzept im Kindergarten „Pusteblume“ in Arnstadt überzeugen erneut den Landessportbund Thüringen.

Neugierig schauen die Steppkes auf das bunte Schild. Sie kenne es, und doch ist es etwas Besonderes. Sichtlich stolz präsentiert Sören Laße ihnen das Qualitätssiegel „Bewegungsfreundliche Kindertagesstätte“. Der Leiter des Arnstädter Kindergartens „Pusteblume“ nimmt die Auszeichnung von Susanne Mößner, Koordinatorin der Sportjugend Ilm-Kreis, entgegen.

Der Landessportbund Thüringen verleiht Kindergärten dieses Qualitätssiegel, wenn sie den vorgegebenen Kriterien gerecht werden. Die Arnstädter Kita darf sich bereits seit 2009 als „bewegungsfreundlich“ bezeichnen und muss alle vier Jahre erneut die Merkmale erfüllen und beweisen, dass sie wirklich bewegungsfreudig und sportlich aktiv ist. Neben einem sportlich-aktiven Innen- und Außenbereich muss die Bewegung auch ein Schwerpunkt im pädagogischen Konzept sein.

Um das Siegel immer wieder zu erhalten, muss die Kita auch nachweisen, dass sie regelmäßige Bewegungsangebote unterbreitet – von Spiel- und Sportfesten bis hin zu Wettbewerben und Wettkämpfen. Hinzu kommt, dass ein Erziehender eine Ausbildung zum Übungsleiter, also erste Lizenzstufe, nachweisen kann. Mößner berichtet, dass gerade an dieser Anforderung einige Kindergärten scheitern würden. Nichtsdestotrotz lobt sie das Engagement der Einrichtungen und würdigt die Förderung von Bewegung im Kindesalter.

Die Voraussetzungen für das Qualitätssiegel sind vom Landessportbund festgeschrieben. Vergeben werden Titel und Förderpreis jährlich an bis zu 15 Einrichtungen, so Mößner. Zu gewinnen gibt es Sachpreise, Bildungsgutschein für das Erzieherteam über 200 Euro und einen Scheck in Höhe von 200 Euro pro kooperierendem Sportverein. Die Freude in der Kita „Pusteblume“ über die Auszeichnung ist groß – gleich nach der Verleihung wird das aktuelle Qualitätssiegel aufgehangen.