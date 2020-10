Raddialog mit Landrätin Petra Enders und Bürgermeister Frank Spilling

Statt einer Auszeichnungsveranstaltung fürs Stadtradeln wurden die aktivsten Radler des Ilm-Kreises in diesem Jahr zum Raddialog eingeladen. In Ilmenau und Arnstadt tauschten sie sich mit Landrätin Petra Enders (parteilos) und den Stadtoberhäuptern zum Radverkehr aus. „Das Rad ist nicht nur, aber besonders durch die Coronavirus-Krise immer mehr in den Mittelpunkt des Alltagsverkehrs gerückt. Dem wollen wir Rechnung tragen als Landkreis und Kommune“, sagt Enders.

Auch zum Raddialog in Arnstadt gab es Lob für den Radverkehr im Ilm-Kreis. Alles in allem ließe es sich gut radeln, urteilten die aktivsten Radfahrer des diesjährigen Stadtradelns beim Raddialog am Montagabend mit Landrätin Petra Enders und Bürgermeister Frank Spilling (parteilos), heißt es von einer Sprecherin. Neben den touristischen Höhepunkten wie den einzigen vom ADFC zertifizierten Vier-Sterne-Radweg Ostdeutschlands, den Ilmtal-Radweg, widmete sich Enders auch den Projekten und Vorhaben im alltäglichen Radverkehr. Der Ilm-Kreis gehört seit 2014 der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Thüringen an. Ebenso auch die Städte Arnstadt und Ilmenau.

In Arnstadt stellt sie die Vorhaben vor: Eine bessere Anbindung der Ortsteile, eine Aufarbeitung der Wegweisungen, Radabstellanlagen an Schulen, die Thüringer Waldrandroute und der daraus erwachsende Rundkurs um den Thüringer Wald. „Wir sind auf einem guten Weg und wollen weiter an der Qualität, der Anbindung und der Akzeptanz des Rades im Verkehrsalltag arbeiten.“ Wo es noch Nachholbedarf gibt, diskutierten die Teilnehmenden in kleinen Gruppen. Allgemein gab es gute Noten für den Radverkehr in Arnstadt, doch auch Anregungen zu Verbesserungen, etwa in der Anbindung nach Erfurt, der Sicherheit für Radfahrer im Stadtgebiet, Radabstellplätzen am Bahnhof oder Radwegen ins Industriegebiet. „Ich danke den Teilnehmenden für diesen konstruktiven Austausch. Er hilft uns, unsere Arbeit passgenauer und besser zu machen. Die Anregungen nehmen wir auf jeden Fall mit auf“, zog Enders auch in Arnstadt ein positives Fazit.