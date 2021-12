Radegunde zum Schmökern in der Bibliothek des Arnstädter Gymnasiums

Arnstadt. Bücher über die Geschichte von Thüringen bereichern jetzt die Bibliothek im Arnstädter Gymnasium.

Die Schulbibliothek des Melissantes-Gymnasiums wurde am Mittwoch um eine Bücherkiste mit sieben Titeln aus dem THK-Verlag in Arnstadt erweitert. Gesponsert wurden die Bücher mit regionalem Bezug zu Thüringen von der Wohnungsbaugenossenschaft Arnstadt (WBG). Im Wert von 450 Euro ist auch ein Klassensatz des Romans „Radegunde in Thüringen“ enthalten. Die Bücher sind von Deutsch- und Geschichtslehrern für die Schüler ausgesucht worden, sagte Schulleiterin Christine Minkus-Zipfel im Beisein von WBG-Geschäftsführer Detlef Möller und Verlagsleiter Frank Kuschel.

Ausgesucht haben sie unter anderem „Erinnerungen und mehr“ von Jürgen Ludwig, „Thüringer Miniaturen“ von Stefan Wogawa und Radulf - Herzog der Thüringer“ von Dieter Hesse. Die Bücher werden später auch im Unterricht thematisiert, regionale Geschichte sei auch Inhalt bei Seminarfacharbeiten. Die WBG unterstützt auch Schulklassen hinsichtlich von Zeitschriften zur Verkehrserziehung, der Ausstattung mit Warnwesten und Mützen für Erstklässler und beim Thema Suchtprävention, wofür sich auch die Schulleiterin des Gymnasiums interessiert zeigte. „Wir haben da absoluten Bedarf“, sagte sie.

Verlag zieht demnächst um

Der Verlag zieht demnächst an die Weiße um, kündigte Kuschel an. „Das gönn’ ich mir, da saß früher die CDU.“ Das Projekt Bücherkiste gibt es jetzt ein Jahr beim Verlag, es ist damit die 24. Buchkiste, die dank Sponsoren an Schulen oder Bibliotheken in Thüringen übergeben werden konnte.

Wegen positiver PCR-Tests sind am Gymnasium Schüler 5, 7, oder 10 Tage in Quarantäne, können aber über Videokonferenz am Unterricht von zuhause teilnehmen. Selbst die Fünftklässler würden bereits im Medienunterricht auf die Thüringer Schulcloud vorbereitet, sagte Minkus-Zipfel. Obwohl 95 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer geimpft seien, habe man derzeit einige Krankheitsausfälle zu verkraften. „Wir sind hier in der Durchhaltephase.“ Zugleich sei sie aber stolz auf das restliche Kollegium, das für die Erkrankten einspringt, damit kein Unterricht ausfällt.