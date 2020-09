Im Rahmen der verkleinerten Regenbogentour: Ein Spendenhäuschen der Elterninitiative leukämie- und tumorerkrankter Kinder steht auch in der Tourist-Information Sömmerda.

Arnstadt. Regenbogentour startet in Arnstadt. Eisschnellläuferin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin, Daniela Anschütz-Toms nimmt als Schirmherrin teil.

Unter dem Motto „Herzenssache – wir für Euch“ startet am 5. September eine Gruppe von Bürgermeistern aus Apolda, Stadtilm, Gotha, Erfurt, Arnstadt und Eisenach, Vertretern der Hauptsponsoren der Regenbogentour und weiteren Teilnehmern von Arnstadt aus per Fahrrad in Richtung Sömmerda.