Radfahren in Arnstadt: Läuft es rund?

Arnstadt. Der ADFC-Fahrradklima-Test läuft noch. Der Arnstädter Ortsverband motiviert im Sinne einer Verbesserung der Radinfrastruktur zu einer Teilnahme.

Aktuell läuft der deutschlandweite ADFC-Fahrradklima-Test. In Arnstadt haben bisher 46 Radfahrende diese Gelegenheit genutzt, die Bedingungen vor Ort zu bewerten. Damit fehlen nur noch wenige Teilnahmen, um ins Ranking der fahrradfreundlichsten Orte Deutschlands zu kommen, teilt Christian Wolf vom ADFC Ilm-Kreis, Ortsgruppe Arnstadt mit. Rebecca Peters, ADFC-Bundesvorsitzende, motiviert ebenfalls zur Teilnahme: „Immer mehr Politiker sehen in einer gut ausgebauten Radinfrastruktur auch die Chance, ihre Städte und Gemeinden nachhaltig und lebenswerter umzugestalten.“

Christian Wolf ergänzt: „Die Radfahrenden in Arnstadt sind als Alltagsexperten für den Radverkehr vor Ort gefragt: Wie ist das Fahrradklima? Was läuft schon gut und wo müssen Veränderungen her? Wir rufen alle dazu auf, an der Befragung teilzunehmen und somit den Entscheidungsträgern den konkreten Handlungsbedarf aufzuzeigen.“

Der aktuelle ADFC-Fahrradklima-Test umfasst 27 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit, die wegen der Vergleichbarkeit gegenüber den Vorjahren unverändert sind. Hinzu kommen in diesem Jahr fünf Zusatzfragen, die besonders auf die Bedürfnisse von kleineren Orten im ländlichen Raum abzielen.

2020 bewerteten deutschlandweit knapp 230.000 Radfahrer die Fahrradfreundlichkeit in über 1000 Städten und Gemeinden. Mit einer Gesamtnote von 3,4 belegte Arnstadt zu diesem Zeitpunkt Rang 22 unter den 415 teilnehmenden Städten der Ortsgrößenklasse 20.000-50.000 Einwohner. Ilmenau lag auf Rang 24, Gotha auf Platz 407.

Die Befragten in Arnstadt bemängelten die Falschparkerkontrolle auf Radwegen, die hohe Zahl von Raddiebstählen und das Fehlen von Leihfahrrädern, so Wolf. Kritisch sei die Führung an Baustellen und der Winterdienst auf Radwegen gesehen worden. Vergleichsweise positiv sei die gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums und die Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrende in Gegenrichtung. Zur Umfrage: fahrradklima-test.adfc.de.