Radio-Gottesdienst in der Oberkirche in Arnstadt

Der Radio-Gottestdienst wird in der Oberkirche in Arnstadt abgehalten. Das Thema ist „Flucht“.

In der Oberkirche findet ein Radio-Gottesdienst zum Weltflüchtlingstag statt

Zu einem Radio-Gottesdienst lädt der Zusammenschluss Evangelische Kirche in Mitteldeutschland am morgigen Sonntag in die Arnstädter Oberkirche ein. Die Veranstaltung beginnt 10 Uhr und wird zusätzlich live auf „MDR Kultur“ übertragen. Die Predigt hält Kirchenrat Ralf-Uwe Beck.

Für den musikalischen Rahmen sorgt Jazz-Pianist Alexander Blume, der Eigenkompositionen und Choralbearbeitungen präsentiert. Begleitet wird Blume dabei von einer Jazz-Band, einem Gesangsensemble und Jugendlichen aus dem Kirchenkreis Arnstadt-Ilmenau.

Anlass gibt der Weltflüchtlingstag, der am 20. Juni gewesen war. Der christliche Glaube verlange die Hilfesuchenden zuerst als Menschen zu sehen und sie auch so zu behandeln, erklärt Beck.