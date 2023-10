Historisches Gastspiel in Ilmenau: Radiosendung im Rias parodiert die Westberliner

Ilmenau. Der Podcast „Eine Stunde History“ kommt live in die Ilmenauer Festhalle.

Kolonialismus, Kalter Krieg, Karl der Große: „Eine Stunde History“ ist der bekannte Geschichtspodcast von Deutschlandfunk Nova. Er holt die Vergangenheit in die Gegenwart zurück und versucht zu erklären, warum wir geworden sind, wie wir sind. Ausgehend von einem historischen Ereignis oder einer geschichtlichen Epoche erzählt der Historiker Matthias von Hellfeld, was damals passiert ist. Zusammen mit dem Moderationsteam sowie Expertinnen und Experten geht er Fragen nach, die für die Gegenwart relevant sind.

Am 2. November können Interessierte „Eine Stunde History“ als Live-Podcast in der Festhalle Ilmenau erleben. Moderatorin Steffi Orbach und Matthias von Hellfeld sprechen über die erste Ausgabe der Radiosendung „die Insulaner“ anlässlich ihres 75-jährigen Jubiläums. Am 25. Dezember 1948 wurde sie das erste Mal im Hörfunkprogramm des RIAS ausgestrahlt. In den Liedern und Sketchen der von Günter Neumann entwickelten Kabarettsendung werden das Leben der West-Berliner Bewohner und Bewohnerinnen sowie deren charakteristischen Eigenschaften parodiert.

Zu Gast sind der politische Kabarettist Tilman Lucke, Autorin Regina Stürickow und der Kabarett-Autor Jürgen Klammer. Die Veranstaltung beginnt in der Festhalle um 19 Uhr und geht bis 21.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter: „Eine Stunde History live in Ilmenau“ - Deutschlandradio.

Der Podcast „Eine Stunde History“ im Deutschlandradio widmete sich auch Themen wie Nürnberger Prozesse, Boat People und Flüchtlinge. Was hat Gestern mit Heute zu tun? Wie Vergangenheit und Zukunft miteinander zusammenhängen, erfahren die Hörer immer montags ab 22 Uhr im Programm und freitags schon als Podcast.