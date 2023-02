Radlerstammtisch in Ilmenau

Ilmenau. Ortsgruppe trifft sich am 23. Februar im Ratskeller.

Die weitere Tourenplanung für das Jahr 2023 steht auf der Agenda des nächsten Radlerstammtisches des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), Ortsgruppe Ilm-Kreis am kommenden Donnerstag, 23. Februar, von 19.30 bis 21 Uhr in der Gaststätte Ratskeller in Ilmenau.

Wie Peter Schütz vom ADFC Ilm-Kreis mitteilt, soll zudem über den aktuellen Radreport sowie über Möglichkeiten der Weiterentwicklung des Radverkehrs in der Region diskutiert werden.