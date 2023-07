Arnstadt. Der Wander- und Freizeitverein Arnstadt veranstaltet am 8. Juli eine Radtour von Arnstadt nach Plaue. So können sich Interessierte anmelden:

Zu einer Fahrradtour von Arnstadt nach Plaue lädt der Wander- und Freizeitverein Arnstadt am Samstag, 8. Juli, ein.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz Hammerwiese in Arnstadt. Von dort aus führt die rund 16 Kilometer lange Route zum Schwimmbad in Plaue.

Vereinsmitglieder können kostenlos an der Tour teilnehmen, Gäste zahlen eine Startgebühr in Höhe von drei Euro. Um Anmeldung bis Donnerstag, 6. Juli, per E-Mail an: wander-wolfgang@online.de wird gebeten.