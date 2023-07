Ilmenau. Zu einer Radtour von Ilmenau nach Masserberg lädt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Ilm-Kreis am 9. Juli ein.

Zu einer Radtour von Ilmenau nach Masserberg lädt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Ilm-Kreis am kommenden Sonntag, 9. Juli, ein. Treffpunkt ist laut Uwe Schmidt vom ADFC um 9 Uhr am Bahnhof in Ilmenau. Von dort aus führt die rund 60 Kilometer lange Strecke über Oehrenstock auf den Rennsteig und dann weiter über Neustadt, Kahlert, Schwalbenhaupt, Nadelöhr und Planetenweg nach Masserberg. Die Rückfahrt ist über Unterbecken Goldistal, Goldbergklause, Amselbach, Großbreitenbach, Herschdorf und Gehren zurück nach Ilmenau geplant. Interessierte Radlerinnen und Radler sind herzlich zur Teilnahme willkommen.

Mehr Infos gibt es online unter:ilm-kreis.adfc.de.