Radwanderwoche im Ilm-Kreis

Ilmenau. Vom 17. bis 21. Mai wird die 35. Radwanderwoche des ADFC im Ilm-Kreis angeboten. Start der Touren ist am Bahnhof in Ilmenau.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Ilm Kreis (ADFC) ruft von Mittwoch, 17. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, zur Teilnahme an der Radwanderwoche für den Ilm-Kreis auf. Die Veranstaltung wird bereits zum 35. Mal ausgetragen. Auch dieses Jahr werden wieder abwechslungsreiche Touren geboten, erklärt der ADFC. Die Teilnahmekosten betragen 1,50 Euro oder ermäßigt 1 Euro. Die Fahrten starten am Ilmenauer Bahnhof. Los geht es am Mittwoch mit der Abendtour. Am Donnerstag drehen sich die Angebote um den Männertag. Freitag und Samstag werden große Radtouren angeboten. Am Sonntag schließt das Event mit dem Bergzeitfahren.

Mehr Infos zur Veranstaltung und den einzelnen Radtouren gibt es unter: https://ilm-kreis.adfc.de/radtouren.