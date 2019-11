Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rätselspaß mit Bücherbaum

Ein ganz besonderer Weihnachtsbaum steht seit Anfang der Woche in der Bibliothek am Prinzenhof. Diesmal ziert kein Nadelgewächs die Räume, sondern ein Bücher-Weihnachtsbaum. Die Idee dazu reifte bereits Ende des Sommers. Drei Bibliotheksmitarbeiterinnen entwickelten damals ein Deko-Konzept. Es lag nahe, Bücher zu verwenden, denn diese sind das Hauptmedium in einer Bibliothek. Im Keller des Prinzenhofs stapeln sich die ausgesonderten Bibliotheksexemplare und Bücher aus Bücherspenden, die zweimal im Jahr zum Bücherflohmarkt angeboten werden.

Nun kamen die Druckwerke für den Bücher-Weihnachtsbaum zum Einsatz. Die Hausmeister holten die Bücher aus dem Keller. Mehrere Praktikanten und geschickte freiwillige Helferinnen verpackten in den letzten Wochen den Lesestoff behutsam in grünes Papier.

Am Montag bauten Claudia Seidel und Ute Wall den Bücherbaum auf. Bis zum 6. Januar ist das Schmuckstück zu sehen. Außerdem lädt die Bibliothek zum Ratespiel ein. Aus wie vielen Büchern besteht der Baum? Jeder kann mitraten und seinen Tipp abgeben. Wer am nächsten an der richtigen Zahl ist, kann gewinnen. Formulare zur Teilnahme liegen in der Bibliothek im Prinzenhof aus. Als Preise locken Gutscheine vom Tierpark, dem Sport- und Freizeitbad, Bibliothek und der Arnstädter Buchhandlung.