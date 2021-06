Der Mann verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Randale in einer Bushaltestelle in Arnstadt

Arnstadt. 35-Jähriger beschädigt in der Nacht von Sonntag auf Montag in Arnstadt ein Bushaltestelle und verursacht Sachschaden.

Sonntagabend beschädigte ein 35-Jähriger gegen 23.40 Uhr die Scheibe einer Bushaltestelle in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mann feststellen und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn einleiten, berichtet die Polizei.

