Randalierer festgenommen – Einbrüche in Freibad und Mehrfamilienhäuser

Am Sonntag fiel der Polizei gegen 1.55 Uhr in der Schloßstraße ein 34-jähriger Arnstädter auf, der gegen Autos, Mülltonnen und Briefkästen trat. Trotz mehrmaliger Aufforderung hörte der Mann nicht auf, so dass ihn die Polizei in Gewahrsam nahm. Dabei kam es nach Angaben der Polizei auch zu Widerstandshandlungen, bei denen jedoch niemand verletzt worden sei. Gegen den 34-Jährigen werde jetzt auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Einbrecher in Mehrfamilienhäusern und Freibad unterwegs

Ein Unbekannter verschaffte sich im Zeitraum von Freitag, 23 Uhr, bis Samstag, 4.30 Uhr, auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße in Ilmenau. Dort hebelte er im Innenraum des Hauses zwei Innentüren auf und entwendete aus einer Wohnung einen JBL-Bluetooth Lautsprecher im Wert von circa 110 Euro. Der Sachschaden an den beschädigten Türen beträgt laut Polizei circa 1500 Euro. Während des Einbruchs habe der Wohnungsinhaber in seinem Wohnzimmer geschlafen. Er habe zwar Geräusche gehört, jedoch nicht die Polizei gerufen. Hinweise auf die Täter, den Tathergang oder auf den Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen.

In Geraberg drangen Unbekannte im Zeitraum vom Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 8.20 Uhr, in das Freibad in der Werner-Seelenbinder Straße ein. Die Täter hebelten die Tür zum Kassengebäude auf und entwendeten daraus drei Funkgeräte, mehrere Eintrittskarten sowie eine Pappschachtel mit Uhren und Ketten. Anschließend wurde die Tür zu einem Kiosk aufgehebelt, aber daraus nichts entwendet, so die Polizei. Der Sachschaden wurde mit circa 500 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03677-6010 entgegen.

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten Unbekannte in Geraberg zwei Hauseingangstüren in der Straße „Zum Hirtenberg“ gewaltsam aufzuhebeln. Laut Polizei wurde der entstandene Schaden an beiden Türen mit circa 1000 Euro angegeben. In beiden Fällen nimmt die Polizei Hinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen.

