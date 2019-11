Randalierer reißen Schilder heraus - Faustkämpfer erwartet Anzeige: Unbeteiligte hyperventilieren - Mindestens 17 Bäume gestohlen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Randalierer reißen Schilder heraus

Eine Gruppe von Randalierern waren am Sonntag zwischen 3.30 und 4 Uhr zwischen Wüllersleben und Marlishausen unterwegs. Es soll sich um drei Männer gehandelt haben, teilte die Polizei mit. Sie rissen das Ortseingangsschild von Wüllersleben, ein Verkehrszeichen und mehrere Leitpfosten aus der Verankerung. An der Baustelle direkt neben der Tankstelle in Wüllersleben schmissen sie zwei weitere Verkehrszeichen um. Einer der Ständer ging dabei kaputt. Über diesen könnte später ein Auto gefahren sein.

Faustkämpfer erwartet Anzeige

Zu einem handfesten Streit ist es Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr bei einer Veranstaltung in der Ohrdrufer Straße in Geraberg gekommen. Dabei schlug ein 28-jähriger Mann zwei andere Männer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Die beiden Geschädigten wurden im Gesicht verletzt, mussten aber nicht ärztlich behandelt werden.

Aufgrund der aufgeheizten Situation hyperventilierten zwei unbeteiligte Personen und wurden medizinisch versorgt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt der 28-jährige Täter einen Platzverweis ausgesprochen. Die Beamten erstatteten Anzeige.

Diebe stehlen mindestens 17 Bäume

Diebe haben aus einem Waldstück bei Bittstädt zwischen dem 1. und 22. November 15 Kubikmeter Kiefernholz entwendet. Es handelt sich um mindestens 17 Kiefernbäume mit einem Stammdurchmesser bis 50 Zentimeter, berichtete am Sonntag die Polizei. Der Wert der Bäume wird mit etwa 1500 Euro angegeben.

Wer Hinweise zu diesem Sachverhalt geben kann, sollte sich bitte bei der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter Tel. 03677/ 60 11 24 melden.

Einbrecher scheitern an Tür

Diebe haben am Freitag versucht, die Eingangstür einer Sportsbar in der Ilmenauer Lindenstraße aufzubrechen. Sie scheiterten jedoch. Die Polizei, Telefon 03677/60 11 24, sucht jetzt Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu Tat und Tätern geben können.