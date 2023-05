Zum dritten Mal in Folge schlugen Unbekannte die Glastür des Rathauses ein. Der Sachschaden ist immens.

Randalierer schlagen erneut Scheiben am Arnstädter Rathaus ein

Arnstadt. Bürgermeister kündigt eine Videoüberwachung an:

Stinksauer reagierte am Sonntagmorgen Bürgermeister Frank Spilling (pl) auf die Nachricht, dass in der Nacht erneut die Glasfront des Rathauses zerstört worden war. Bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Monate war eine Glastür des Foyers eingeschlagen worden. Zudem sahen Zeugen am Sonntagmorgen einen schwarz gekleideten Mann mit Bolzenschneider, der ein Fenster im Erdgeschoss zerstörte.

Die Stadt erstattete Anzeige, zudem kündigte Spilling an, dass die Citystreife verstärkt rund um das Rathaus patrouillieren werde. Auch solle im Eingangsbereich des Rathauses eine Videoüberwachung installiert werden. All das koste Steuergelder, so der Bürgermeister aufgebracht.

Der erneute Übergriff soll Thema im Stadtrat am 4. Mai sein.