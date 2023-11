Rasanter Folk im Gehrener Steinbruch

Gehren. Das ist in den nächsten Tagen im Ilm-Kreis los:

Das Schotten-Trio North Sea Gas tritt am 10. November ab 19.30 Uhr im Gasthaus „Zum Steinbruch“ in Gehren auf. Präsentiert wird feinster Folk. Tickets gibt es in der Ilmenauer Touristinformation und unter Telefon: 036783/8 14 74.

Salon in der Galerie Klauke

Auch in diesem Jahr richtet die Galerie Klauke wieder einen Kunstsalon aus. Zu sehen sind Werke von Konstanze Trommer, Udo Eisenacher, Benedikt Forster, Johannes Gräbner, Jost Heyder, Dorsten Klauke und Gerd Mackensen. Die Vernissage in der Angelhäuser Straße 3a in Arnstadt beginnt am 25. November um 19.30 Uhr.

Sitzung des Ilmenauer Stadtrats

Der Ilmenauer Stadtrat tagt am Donnerstag, dem 9. November, ab 16 Uhr im Parkcafé. Vorgestellt wird unter anderem der Haushaltsplanentwurf für 2024.

Treuhandtour gastiert in Ilmenau

Die Treuhand-Tour der bündnisgrünen Landtagsfraktion macht am Donnerstag, dem 9. November, um 10 Uhr Station in der Volkshochschule in Ilmenau. Unter anderem wird die Arbeit des Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Treuhandaktivitäten vorgestellt. Wie war der Zustand der Firmen, die die Treuhand privatisiert, saniert oder stillgelegt hat? Was können Zeitzeugen noch zur Aufarbeitung beitragen? Darüber wollen die Akteure mit ihren Gästen ins Gespräch kommen.