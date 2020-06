Rasenmäher sind derzeit im Dauereinsatz

Ein kleines Stück Rasen auf dem heimischen Grundstück zu pflegen, das ist kein Problem. Muss man jedoch das Grün in Parks oder auf Sportplätzen kurz halten, macht das richtig Arbeit. Am Mittwoch haben Sebastian Fuchs und ein Kollege vom Baubetriebshof der Stadt Arnstadt den Rasen auf dem Lok-Sportplatz auf das richtige Maß gekürzt. Das geht nur mit besonderer Technik. Die Bauhofarbeiter kümmern sich, auch wenn gegenwärtig wegen Corona kein Fußball gespielt werden darf, um die zwei Rasenplätze am Obertunk sowie um die beiden Plätze im Jahnstadion. Einmal in der Woche muss bei diesen Wetter gemäht werden.