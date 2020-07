Rausschmiss aus der Kita in Großbreitenbach

Der 7. Juli startete für die vier Mädchen und elf Jungen mit dem „Rausschmiss“ aus der Kindertagesstätte Rennsteigzwerge in Großbreitenbach.

Der 7. Juli war für die 15 Schulanfänger ein sehr aufregender Tag. Dieser startete für die vier Mädchen und elf Jungen mit dem „Rausschmiss“ aus der Kindertagesstätte Rennsteigzwerge in Großbreitenbach. Die Kinder wurden von Frau Babiuch und Frau Rocktäschel an der Eingangstür aus dem Kindergarten geworfen, wobei sie weich landeten.

Nach diesem großen Spaß ging die Suche los, der erste Stopp der Tour war der Spielplatz in der Hüttenstraße mit einem gemeinsamen Frühstück und anschließendem Spiel im Freien. Nach dem Spielen ging es in das tolle Hexenwäldchen, wo verschiedene Märchenrätsel auf die Schulanfänger warteten. Diese führten die Kinder schließlich zum Zuckertütenbaum, an dem viele bunte Zuckertüten für jedes Kind gewachsen sind.