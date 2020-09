Regenbogentour 2019: Zwischenstopp auf dem Bahnhofsvorplatz in Erfurt.

Regenbogentour im kleinen Rahmen startet in Arnstadt

„Herzenssache. Wir für euch“ steht auf den roten T-Shirts, die Karin Allstädt an diesem Samstagmorgen auf dem Arnstädter Marktplatz an die Teilnehmer der diesjährigen Regenbogentour verteilt. Seit 26 Jahren wird für den guten Zweck gestrampelt. Doch in Corona-Zeiten ist vieles anders. „Die große Tour mit den vielen Teilnehmern können wir nicht durchführen“, sagt die Vorsitzende der Elterninitiative leukämie- und tumorerkrankter Kinder Suhl/Erfurt. „Also haben wir nur unsere Sponsoren und Unterstützer eingeladen.“ Denn ganz verzichten auf die Radtour wollte der Verein auch nicht, denn auf die Spendeneinnahmen ist er dringend angewiesen.