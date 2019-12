Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Registrierung bietet Tier-Besitzern im Ilm-Kreis Sicherheit

Ungewöhnlichen Besuch hatten kurz vor Weihnachten die Gäste der Kunsthalle in Arnstadt. Am Sonnenwendfeuer stand plötzlich auch ein schwarzer Labrador-Mischling. Herrchen und Frauchen waren weit und breit nicht zu sehen. Noch am selben Abend wurde der Hund vom Team des Tierheims Großliebringen abgeholt. Am nächsten Tag kehrte der Hund nach Angelhausen-Oberndorf zurück. „Die Besitzer hatten auf Facebook gelesen, dass wir den Hund aufgenommen haben“, so Tierheim-Chefin Sylke Mönch.

Die sozialen Netzwerke sind mittlerweile ein wichtiges Hilfsmittel für Tierheime, um Fundtiere wieder an ihre Besitzer zurück zu vermitteln. „Noch einfacher ist es allerdings, wenn die Tiere gechippt sind und dieser Chip dann registriert wurde“, so Mönch. Bei Vereinen wie Tasso ist diese Registrierung kostenlos. Auch die örtlichen Steuerbehörden vermerken, welche Chipnummern Hunde haben. „Allerdings sind sie nur für die eigene Kommune zuständig. Läuft ein Hund bei einem Zwischenstopp an der Autobahn weg, kommen wir nicht weiter, wenn der Chip nicht überregional registriert ist“, erklärt Mönch. Sie rechnet damit, dass in den nächsten Tagen wieder vermehrt Fundtiere nach Großliebringen kommen. Rund um Silvester sei das normal, sagt sie. Mitunter erschrecken sich Hunde und Katzen beim Freigang, wenn Böller gezündet werden, und laufen dann weg. An neue Besitzer vermittelt werden Tierheimtiere erst wieder im neuen Jahr, so Sylke Mönch. Umzug plus Silvesterstress – das ist für viele Tiere zu viel. Derzeit warten nur fünf Katzen auf neue Dosenöffner. Im Herbst war es im Tierheim deutlich voller. „Wir hatten eine wahre Katzenschwemme“, so Mönch. Darauf reagieren die Mitarbeiter nun in der ruhigeren Jahreszeit. Sie bauen aus, so dass sechs zusätzliche Katzengehege eingerichtet werden können.